صلح قبلي ينهي قضية قتل بالخطأ بين آل السقاف بصنعاء

صنعاء - سبأ :

أنهى صلح قبلي اليوم بأشراف مجلس التلاحم القبلي ، قضية قتل بالخطأ بين آل السقاف من بني جبر قبيلة خولان الطيال بمحافظة صنعاء.

وأعلنت أسرة المجني عليه هيثم عبدالعزيز السقاف العفو عن الجاني أحمد يحيى السقاف والتنازل عن القضية لوجه الله وذلك بعد التحكيم لأولياء الدم وتسليمهم "معبر النقاء" وفقا للأعراف القبلية.

وأكد رئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله رسام أن تنازل آل السقاف في هذه القضية يجسد مواقف قبائل اليمن وأعرافها في التسامح والإخاء ونبذ الخلافات .

وأوضح أن هذا الصلح يأتي في أطار الجهود القبلية والمجتمعية لمحاربة الثارات وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان ومخططاته الإجرامية.

[12/أكتوبر/2018]سبـأ