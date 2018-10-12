ذمار :القبض على ثمانية كانوا متجهين للالتحاق بصفوف العدوان

ذمار - سبأ :

القى القبض في محافظة ذمار اليوم ، على ثمانية من ضعاف النفوس كانوا في طريقهم للالتحاق بمعسكرات دول تحالف العدوان .

واوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان الأجهزة الأمنية بمديرية الحداء بذمار ألقت القبض على ثمانية من المنافقين كانوا متجهين إلى محافظة مأرب للقتال مع مرتزقة العدوان ضد الشعب اليمني .

واكد المصدر ان اجهزة الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الدولة والاعتداء على استقلال الجمهورية وإضعاف قوة الدفاع وإعانة العدو والاتصال غير المشروع بدولة أجنبية، وانها ستتعامل معهم كعدو للشعب اليمني ، وفق القوانين النافذة .

جدير بالذكر ان المادة 127من قانون الجرائم والعقوبات اليمني نصت "يعاقب بالإعدام اليمني الذي يلتحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الجمهورية، ومن سلم أحد أفراد القوات المسلحة إلى العدو أو ساعد أحد أسراه على العودة إلى صفوفه ، ومن أمد العدو بالجند أو الأشخاص أو الأموال أو كان له مرشدا"، ويجوز الحكم بمصادرة كل أو بعض أمواله" .

[12/أكتوبر/2018]سبـأ