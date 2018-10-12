محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إحياء الذكرى الثانية لشهيد الوطن عبد القادر علي هلال بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ :

أحيت أمانة العاصمة مساء اليوم الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد عبد القادر علي هلال أمين العاصمة السابق والشهيد اللواء علي الجايفي والشهيد عبدالرحمن مداعس والشهيد المهندس صادق الجريزع, الذي استشهدوا بمجزرة العدوان في الصالة الكبرى.



وفي الفعالية التي حضرها أمين عام مجلس النواب عبدالله صوفان ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب، ووكيلا الأمانة يحيى جميل وإبراهيم المأخذي والوكيلان المساعدان عبدالكريم الحوثي وناجي القوسي وعدد من مدراء المديريات والمكاتب التنفيذية .. أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة أن جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها العدوان بالصالة الكبرى وغيرها من المجازر لن تسقط بالتقادم.



وأشار إلى أن الشعب اليمني لن ينسى جرائم العدوان الذي استهدف تجمعات العزاء والمناسبات والمواقع والأعيان المدنية .. وقال " إن إحياء ذكرى مجزرة الصالة الكبرى يأتي وفاءً للشهداء والتأكيد على أن الشعب اليمني لن ينساهم رغم كل الجراح والألم " .



كما أكد أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً ولن تمر دون عقاب .. لافتا إلى أن العدوان أوصل الجراح إلى كل منزل وأسرة في اليمن بجريمة الصالة الكبرى.



فيما أكد رئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله رسام أن جريمة العدوان على الصالة الكبرى التي استشهد فيها عدد من خيرة رجالات وقادة الدولة، وامتزجت فيها دماء أبناء الوطن وحدت صف اليمنيين في مواجهة تحالف العدوان.



وأشار إلى بصمات اللواء الشهيد عبدالقادر هلال ودوره في نشر السلام والمحبة والإخاء ولم الشمل ومساعدة المحتاجين.



وأكد المشاركون في الفعالية السير على درب الشهداء في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره وفاءً لمن ضحوا بأرواحهم دفاعا عن الوطن وحريته واستقلاله.



ودعوا إلى تعزيز اللحمة الداخلية وحشد الجهود والطاقات لتعزيز الصمود في مواهة قوى العدوان حتى تحقيق النصر.



وأشادوا بمناقب الشهيد عبد القادر هلال كرجل للسلام ورمزا للوفاق, ودوره في تعزيز وحدة الصف واللحمة الداخلية في أحلك الظروف وأصعب المراحل.

سبـأ [12/أكتوبر/2018]سبـأ