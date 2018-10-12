[12/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:
أدانت وزارة المياه والبيئة استهداف طيران تحالف العدوان السعودي الإماراتي لخزان المياه الخاص بقرية مكرم في جزيرة كمران بمحافظة الحديدة.
وأشارت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن استمرار تحالف العدوان في استهداف المنشآت المائية وتدمير مصادر المياه يهدف إلى تهجير سكان الجزيرة وحرمانهم من المياه النقية الصالحة للشرب.
ولفت البيان إلى أن تحالف العدوان سبق وأن استهدف محطة التحلية بداية العدوان ٢٠١٥م ثم عاود استهداف آبار المياه السطحية نهاية أغسطس ٢٠١٨م ما أدى إلى تدمير ١٠ آبار بشكل كلي وأربع آبار تدمير جزئي وكذا تدمير خزان حصاد مياه الأمطار لتغذية هذه الآبار.
وأشار البيان إلى أن استهداف آبار المياه والمنشآت المائية وحرمان المواطنين من مياه الشرب النقية يتنافى مع كل المواثيق والقوانين الدولية وانتهاك لحقوق الإنسان في الحياة.
ودعت وزارة المياه والبيئة المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة للإضطلاع بدورها الإنساني ومنع العدوان من استهداف المنشآت المائية التي ازدادت في الآونة الأخيرة.
سبأ