[12/أكتوبر/2018]
إب - سبأ:
شيع بمديرية القفر محافظة إب اليوم جثامين كوكبة من الشهداء من أبناء المديرية الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم الوطني في مواجهة قوى العدوان .
حيث تم تشييع جثامين الشهداء رياض قايد المظل وخليل سعيد المضباعة ومحمد رياض الاديب وسمير سعيد حمود وعقاب حسن شكيل وحامد فارع المشعر وجلال احمد المظل وموسى محمد المظل ومحمد صالح المظل ورعد احمد مفتاح وفارس سويدان السيد وعبدالرحمن مسيب السنيد وعبدالله سعيد هدين ومرتضى سعيد المقبلي وخالد علي القوزعي.
وخلال التشييع نقل محافظ إب عبد الواحد صلاح تعازي قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى وقيادة المحافظة لأسر الشهداء.. مؤكدا اهتمام قيادة السلطة المحلية بأسر الشهداء تقديرا لتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن.
وقال" مستعدون أن نبذل أروحنا وما نملك دفاعا عن الوطن والمضي على درب الشهداء".. لافتا إلى أن دماء الشهداء ستكون وقود الانتصار والكرامة للشعب اليمني على قوى العدوان.
فيما أكد أهالي الشهداء وذويهم خلال مراسيم التشييع التي شارك فيها القيادات العسكرية والأمنية المضي على درب الحرية وتحرير الأرض من دنس المحتل.
وأشاروا إلى أنه مهما تمادى العدوان في جرائمه وحصاره لن يزيد الشعب اليمني إلا ثباتا وصمودا في مواجهته حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن من رجس المعتدين.
سبأ