[12/أكتوبر/2018]
حجة - سبأ:
ناقش محافظ حجة هلال عبده الصوفي خلال لقائه مدراء مديريات حرض وميدي وحيران، الأوضاع المعيشية والإنسانية في المديريات ومستوى توفر الاحتياجات الأساسية والغذائية.
وتطرقت اللقاءات بحضور وكيل المحافظة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد علي القاضي إلى جهود التحشيد والتعبئة بالمديريات ودور القيادات المجتمعية في إنجاح حملة التعبئة.
وشدد المحافظ الصوفي على أهمية مواصلة استمرار التحشيد لتعزيز الصمود في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي والتحديات الاقتصادية التي خلفها .
ولفت إلى أن الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن والحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان ، تتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز التكافل واستمرار الرقابة على أسعار السلع وتكليف الفرق الميدانية لمراقبة الأسواق.
وأشاد المحافظ الصوفي بمواقف أبناء مديريات المحافظة وما قدموه من تضحيات في سبيل الدفاع عن اليمن.
سبأ