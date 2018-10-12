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مايو يفوز على الشعب في بطولة ثلوج السقاف
حقق فريق 22 مايو فوزاً بشق الأنفس على منافسه الشعب بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم على ملعب نادي الوحدة ضمن الجولة الرابعة لبطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم.
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  رياضة
أهلي صنعاء يستعيد توازنه في بطولة ثلوج السقاف بفوزه على تهامة
[12/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:

استعاد فريق أهلي صنعاء توازنه في بطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم، بفوزه الصعب على ضيفه نجوم تهامة بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي الوحدة ضمن ختام الجولة الرابعة.


وتمكن الأهلي من تسجيل الهدف الوحيد عبر مهاجمه زكريا طفطوف الذي سدد كرة ذكية في مرمى حارس نجوم تهامة ياسر مناجي أفضل لاعب في المباراة حسب إختيار اللجنة.

وشهدت المباراة إنفلات في الأعصاب على إثرها أشهر الحكم الدولي حمود المقفزي أربع بطاقات حمراء منها ثلاث في وجه لاعبي نجوم تهامة سلطان يوسف، صلاح سعيد ومهند راجح والرابعة من نصيب لاعب الأهلي شهاب النزيلي.

بهذا الفوز الثمين رفع الأهلي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني متساويا مع مايو، في حين تراجع نجوم تهامة للمركز الرابع بست نقاط.

وكانت الجولة الرابعة إنطلقت الأربعاء الماضي وشهدت تعادل الوحدة واليرموك بهدفين لمثلهما ليحافظ الأول على الصدارة بثمان نقاط، وظل اليرموك في المركز الأخير بنقطة فقط، وتغلب مايو على الشعب خامس الترتيب بأربع نقاط 3/2 في اللقاء الذي جمعهما أمس.

سبأ
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