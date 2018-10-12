[12/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:
طالب وزير الصحة الدكتور طه المتوكل، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي، بالضغط الحازم على دول التحالف لإيقاف تصعيدها الخطير على مديرتي التحيتا والدريهمي بالحديدة ليتسنى للوزارة واللجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بواجبهما الإنساني لإسعاف الجرحى.
وحمل الدكتور المتوكل في رسالة وجهها إلى الأمم المتحدة، المنظومة الأممية وهيئاتها المسؤولية جراء تقصيرها تجاه الكارثة الإنسانية في المديريتين، حيث هناك عشرات الجرحى معظمهم أطفال ونساء مهددون بالموت في أي لحظة.
ولفت إلى عجز الوزارة والصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر اليمني من التحرك لإسعاف الجرحى جراء القصف الجوي والبوارج على الأعيان المدنية والمنشآت الخاصة والعامة ومساكن المواطنين بالمديريتين خاصة مع تدمير المستشفى العام بمديرية الدريهمي ومستشفى الأمومة والطفولة وسيارة إسعاف مقدمة من منظمة الصحة العالمية .
سبأ