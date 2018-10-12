ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 12 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:37:05م
ناطق حكومة الإنقاذ يدين بشدة استمرار تحالف العدوان في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين
أدان الناطق الرسمي باسم حكومة الإنقاذ الوطني عبدالسلام علي جابر بأشد العبارات استمرار تحالف العدوان في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين في اليمن وآخرها شن غارات هستيرية على الأحياء السكنية والمرافق الصحية والمزارع وخزانات المياه والطرق في مديريتي التحيتا ..
لافروف: القضاء على التهديدات الإرهابية في سورية أولوية
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن القضاء على التهديدات الإرهابية في سورية يشكل أولوية.. مشيراً إلى أن اتفاق سوتشي حول إدلب الذي تم التوصل إليه في السابع عشر من الشهر الماضي يجري تطبيقه.
مجلس الوزراء يناقش التحديات الاقتصادية ويؤكد على سرعة تدشين خدمة الريال موبايل
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، التحديات الاقتصادية والإمكانيات المتاحة للحد منها وخاصة ما يتصل بوقف تدهور قيمة العملة الوطنية وانعكاساته المباشرة على الجوانب المعيشية للمواطنين.
مايو يفوز على الشعب في بطولة ثلوج السقاف
حقق فريق 22 مايو فوزاً بشق الأنفس على منافسه الشعب بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم على ملعب نادي الوحدة ضمن الجولة الرابعة لبطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم.
آخر الأخبار:
تشييع كوكبة من شهداء الوطن بمحافظة إب
محافظ حجة يلتقي مدراء مديريات حرض وميدي وحيران
أهلي صنعاء يستعيد توازنه في بطولة ثلوج السقاف بفوزه على تهامة
وزير الصحة يطالب الأمم المتحدة بالضغط لإيقاف تصعيد التحالف على الدريهمي والتحيتا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
قبائل بني سعد بالمحويت تؤكد استمرار النفير لرفد الجبهات
[12/أكتوبر/2018]
المحويت - سبأ:



أكدت قبائل مديرية بني سعد بمحافظة المحويت في لقاء قبلي اليوم استمرار النفير العام لرفد الجبهات والرد على جرائم العدوان.


واستنكر المشاركون في اللقاء بحضور المشائخ والأعيان والوجهاء ومدير المديرية علي الملحاني، صمت المجتمع الدولي المعيب إزاء جرائم العدوان وحربه الاقتصادية على اليمن.

وألقيت في اللقاء كلمات دعت إلى تعزيز وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية للتصدي للعدوان وإفشال مخططاته.

وأكدت الكلمات أن تمادي قوى العدوان في استهداف الاقتصاد اليمني والعملة المحلية ومضاعفة معاناة معيشة الملايين يكشف مدى حقدها على الشعب اليمني.

ونددت قبائل بني سعد بموقف الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية واستمرار صمتها إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم .. مشيرة إلى أن هذا الصمت سيظل وصمة عار في جبين المؤسسات الدولية التي تتشدق بحماية حقوق الإنسان.

وأكدت أن حرب التجويع التي يحاول العدوان من خلالها إخضاع اليمنيين لن تزيدهم إلا صمودا وتماسكا لمواجهة قوى العدوان وتحركا نحو الجبهات.

ودعا بيان صادر عن اللقاء القبلي إلى التحرك لرفد جبهات العزة والشرف بالرجال والعتاد للتصدي للعدوان.

سبأ
  المزيد من (محلي)
تشييع كوكبة من شهداء الوطن بمحافظة إب
محافظ حجة يلتقي مدراء مديريات حرض وميدي وحيران
وزير الصحة يطالب الأمم المتحدة بالضغط لإيقاف تصعيد التحالف على الدريهمي والتحيتا
مناقشة التدخلات الإنسانية لمنظمة أطباء بلاحدود السويسرية في إب
أبناء جبل الرعاويين بمديرية جبلة ينددون بالحرب الاقتصادية
الأجهزة الأمنية في إب تضبط أحد أخطر تجار المخدرات
منظمة العود تدين استهداف العدوان لمستشفيي الديهمي والأمومة والطفولة
اختتام برنامج تدريبي في الإنعاش والطوارئ بمستشفى 48 بصنعاء
وقفة بعزلة الدعيس في بعدان بإب تندد بجرائم العدوان
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بكمين لوحدة الهندسة في خب والشعف
العدوان السعودي على اليمن
منظمة العود تدين استهداف العدوان لمستشفيي الديهمي والأمومة والطفولة
[12/أكتوبر/2018]
منظمات وجمعيات واتحادات تدين استهداف المنشآت الصحية
[12/أكتوبر/2018]
ناطق حكومة الإنقاذ يدين بشدة استمرار تحالف العدوان في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين
[12/أكتوبر/2018]
هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية تدين قصف العدوان للمنشآت الصحية والخدمية في الدريهمي والتحيتا
[12/أكتوبر/2018]
استشهاد أربعة مواطنين وإصابة طفلة بغارات ونيران الغزاة في محافظة الحديدة
[12/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by