قبائل بني سعد بالمحويت تؤكد استمرار النفير لرفد الجبهات

المحويت - سبأ:





أكدت قبائل مديرية بني سعد بمحافظة المحويت في لقاء قبلي اليوم استمرار النفير العام لرفد الجبهات والرد على جرائم العدوان.



واستنكر المشاركون في اللقاء بحضور المشائخ والأعيان والوجهاء ومدير المديرية علي الملحاني، صمت المجتمع الدولي المعيب إزاء جرائم العدوان وحربه الاقتصادية على اليمن.



وألقيت في اللقاء كلمات دعت إلى تعزيز وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية للتصدي للعدوان وإفشال مخططاته.



وأكدت الكلمات أن تمادي قوى العدوان في استهداف الاقتصاد اليمني والعملة المحلية ومضاعفة معاناة معيشة الملايين يكشف مدى حقدها على الشعب اليمني.



ونددت قبائل بني سعد بموقف الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية واستمرار صمتها إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم .. مشيرة إلى أن هذا الصمت سيظل وصمة عار في جبين المؤسسات الدولية التي تتشدق بحماية حقوق الإنسان.



وأكدت أن حرب التجويع التي يحاول العدوان من خلالها إخضاع اليمنيين لن تزيدهم إلا صمودا وتماسكا لمواجهة قوى العدوان وتحركا نحو الجبهات.



ودعا بيان صادر عن اللقاء القبلي إلى التحرك لرفد جبهات العزة والشرف بالرجال والعتاد للتصدي للعدوان.

[12/أكتوبر/2018]سبأ