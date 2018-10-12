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آخر تحديث: الجمعة، 12 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:37:05م
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  عربي ودولي
روسيا : طائرات أجنبية نفذت عمليات استطلاع قرب الأجواء وتم طردها
[12/أكتوبر/2018]
موسكو - سبأ :

كشفت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة عن تنفيذ ثماني طائرات أجنبية الأسبوع الماضي عمليات استطلاع قرب الأجواء الروسية، وقيام المقاتلات الجوية الروسية بطردها .


وذكرت وكالة (نوفوسيتي) ان مادة إعلامية للوزارة نشرتها صحيفة (النجمة الحمراء) اظهرت اقلاع مقاتلات مناوبة تابعة للدفاع الجوي الروسي من قواعدها 3 مرات لاعتراض الطائرات الغريبة ومنعها من انتهاك حرمة الأجواء الروسية.

وأكدت أن الطائرات الأجنبية ابتعدت عن الحدود، فور اقتراب الطائرات الروسية منها.

واشارت الى انه تم رصد اقتراب 21 طائرة أجنبية من الحدود الروسية بهدف الاستطلاع والتجسس، وانطلاق 5 مقاتلات روسية لاعتراضها ومنعها من انتهاك المجال الجوي الروسي، خلال الأسبوع قبل الماضي.

سبأ
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