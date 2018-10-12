[12/أكتوبر/2018]
إب - سبأ:
ناقش وكيل محافظة إب للشئون الصحية والمنظمات الدكتور أشرف المتوكل اليوم مع منسقة مشروع منظمة أطباء بلا حدود السويسرية بالمحافظة مريام بيدي، تدخلات المنظمة في قطاع الصحة بالمحافظة.
واستعرض اللقاء المشاريع الجديدة التي تسعى المنظمة تنفيذها في عدد من مديريات المحافظة.
وأشاد الوكيل المتوكل بجهود المنظمة ومساندتها لجهود السلطة المحلية بالمحافظة في تحسين القطاع الصحي ودعمها للجوانب الفنية لأقسام الطوارئ في عدد من مستشفيات المحافظة.
وأكد أهمية التنسيق بين المنظمة والسلطة المحلية لتقديم التسهيلات للمنظمة لتنفيذ مهامها الإنسانية وبما يسهم في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.
فيما استعرضت منسقة مشروع أطباء بلا حدود الأنشطة والمشاريع الإنسانية المنفذة في القطاع الصحي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
وأكدت حرص المنظمة على الإستمرار في توسيع نطاق تدخلاتها الإنسانية لتشمل المناطق النائية كمديرية فرع العدين وفقا للإحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية.
وأشادت بالتسهيلات التي تقدمها قيادة المحافظة للمنظمات العاملة في المجال الإنساني وخاصة منظمة أطباء بلا حدود والتي إنعكست إيجابا على تنفيذ المشاريع وتعزيز دور المنظمة في الحد من تدهور الوضع الصحي جراء الأوضاع الراهنة التي يمر بها اليمن.
حضر اللقاء منسق المنظمة بالمحافظة نبيل سعد ومنسق المشروع بمديرية فرع العدين فرانس واه.
سبأ