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آخر تحديث: الجمعة، 12 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:37:05م
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  محلي
أبناء جبل الرعاويين بمديرية جبلة ينددون بالحرب الاقتصادية
[12/أكتوبر/2018]
إب - سبأ:

أكد أبناء عزلة جبل الرعاويين في مديرية جبلة بمحافظة إب الحرب الاقتصادية التي يشنها تحالف العدوان لن تكسر إرادة الشعب اليمني في مواجهة العدوان ومخططاته.


وندد أبناء عزلة جبل الرعاويين في وقفة قبلية بالصمت الأممي على جرائم العدوان وحصاره للشعب اليمني.. مؤكدين أستمرار الصمود الثبات في وجه العدوان.

وأوضح بيان صادر عن الوقفة أن تدهور العملة الوطنية وارتفاع الأسعار وما خلفه الحصار من معاناة للشعب اليمني تبين الوجه القبيح والمؤامرة الكبيرة لقوى العدوان التي تستهدف اليمن.

وشدد المشاركون على أهمية تعزيز التلاحم والاصطفاف والتحرك لرفد الجبهات بالرجال والعتاد.

ولفت البيان إلى أن ممارسات العدوان لتدمير الإقتصاد الوطني من خلال طباعة العملة وسحب العملات الصعبة تسبب في أوضاع كارثية.. محملا الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من عقاب جماعي وحرب إقتصادية.



سبأ
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