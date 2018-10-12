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آخر تحديث: الجمعة، 12 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:37:05م
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  محلي
الأجهزة الأمنية في إب تضبط أحد أخطر تجار المخدرات
[12/أكتوبر/2018]
إب - سبأ:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية الظهار محافظة إب أحد أخطر تجار ومروجي المخدرات.


وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المضبوط كان مطلوب لأجهزة الأمن بعد أن أثبتت التحريات واعترافات عدد ممن تم ضبطهم من مروجي المخدرات، مسؤوليته وإدارته للكثير من عمليات تهريب المخدرات والإتجار بها.

وأشار المصدر إلى أن عملية الضبط جاءت بعد تحريات ومتابعة وتنسيق بين إدارة أمن المحافظة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وأكد المصدر أنه تم إحالة المضبوط للجهة المختصة لإستكمال الإجراءات تمهيدا لتقديمه للعدالة.

سبأ
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