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آخر تحديث: الجمعة، 12 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:37:05م
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  عربي ودولي
حاكم ولاية فلوريدا الامريكية : دمار الإعصار (مايكل) يفوق الخيال
[12/أكتوبر/2018]
فلوريدا – سبأ :

وصف حاكم ولاية فلوريدا الامريكية ريك سكوت الدمار الذي خلفه الإعصار (مايكل) الذي ضرب المناطق الساحلية من الولاية بانه "يفوق الخيال".


وقال سكوت في تصريحات لوسائل الاعلام الامريكية إن "حياة الكثيرين تغيرت إلى الأبد، وفقد عدد كبير من الأسر كل شيء".

وكانت المنطقة الأكثر تضرراً من الكارثة الطبيعية الساحل الشمالي الغربي لفلوريدا، إذ اقتلعت الرياح المنازل من أساساتها، والأشجار من جذورها وتبعثرت كابلات الكهرباء في الطرقات.

وبدأ الإعصار في ضرب ساحل خليج المكسيك الأربعاء الماضي برياح بلغت سرعتها 155 ميلا في الساعة.

وبدأت سرعة الرياح في الهبوط تدريجياً بالاتجاه إلى اليابسة نحو شمال شرق الولاية، لكن ستة أشخاص على الأقل قُتلوا بسبب العاصفة، أغلبهم من فلوريدا.

وصدرت تعليمات لأكثر من 37 ألف شخص بإخلاء المناطق التي يقيمون فيها، لكن على الأرجح لم يعر أغلبهم التحذيرات اهتماماً.

وأكد سكوت أن قوات خفر السواحل نفذت عشر عمليات على مدار الليلة أسفرت عن إنقاذ 27 شخصاً.

وضرب الإعصار ساحل بانهاندل بالقرب من مدينة ميكسيكو بيتش الأربعاء الماضي لتكون واحدة من أعنف العواصف التي ضربت الولايات المتحدة.

وعثرت فرق الإنقاذ على 20 من الناجين من آثار العاصفة، التي صُنفت من الفئة الرابعة، لكن 285 شخصاً رفضوا الاستجابة لتحذيرات الإخلاء.

سبأ
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