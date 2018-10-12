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تأهل التشيكية بليسكوفا في بطولة تيانجين المفتوحة للتنس
[12/أكتوبر/2018]
تيانجين – سبأ :



عززت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الأولى فرصها في التأهل للبطولة الختامية للموسم في سنغافورة بعد فوزها اليوم الجمعة على البريطانية كاتي بولتر 5-7 و6-صفر و6-3 في دور الثمانية ببطولة تيانجين المفتوحة للتنس.


وتكافح اللاعبة التشيكية، صاحبة الترتيب الثامن حاليا في سباق التأهل لسنغافورة، لحجز أحد الأماكن الثلاثة المتبقية للمشاركة في البطولة الختامية التي ستنطلق في 21 أكتوبر تشرين الأول.

وفاجأت بوتلر، التي تحتل المركز 101 في التصنيف العالمي في أول مواجهة لها ضد إحدى المصنفات العشر الأوليات، منافستها بكسر إرسالها مرتين لتقتنص المجموعة الأولى.

لكن بليسكوفا المشهورة بضربات إرسالها القوية استعادت عافيتها وانتزعت تسع نقاط لكسر للإرسال لتحسم المباراة لصالحها وتتأهل للدور قبل النهائي.

وفي وقت سابق يوم الجمعة تجرعت أرينا سابالينكا المصنفة الرابعة هزيمة مفاجئة 7-6 و7-6 أمام السويسرية تيميا باتشينسكي التي قضت على آمال لاعبة روسيا البيضاء في المشاركة بالبطولة الختامية.

وبعد عودتها مؤخراً من إصابة خطيرة في الساق نجحت اللاعبة السويسرية البالغ عمرها 29 عاماً في التأهل للدور قبل النهائي بإحدى بطولات رابطة اللاعبات المحترفات لأول مرة منذ فرنسا المفتوحة 2017م لتواجه بليسكوفا على مقعد بالنهائي.

كما حجزت الفرنسية كارولين جارسيا مكاناً لها أيضاً بالدور قبل النهائي بعد أن انسحبت منافستها الكرواتية بترا مارتيتش المصنفة السادسة وقت أن كانت النتيجة تشير إلى تقدم جارسيا 6-2 و1-صفر.

سبأ
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