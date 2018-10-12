[12/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:
أدانت منظمات وجمعيات ومنتديات واتحادات استهداف تحالف العدوان للمرضى والمنشآت الصحية وطواقم الإسعاف وآخرها استهداف المرافق الصحية في الدريهمي بمحافظة الحديدة.
حيث استنكرت منظمة عين المستقبل للتنمية المستدامة والصندوق الخيري التنموي لأبناء حزمان ورابطة مرضى السرطان واتحاد الجامعات الأهلية اليمنية والمنتدى الوطني للتنمية ومنتدى الاقتصاد والمال والأعمال والمنتدى الإنساني اليمني، استهداف تحالف العدوان للمنشآت الصحية والطبية والمرضى وطواقم الإسعاف والمسعفين.
ونددت جمعية الرحمة لزارعين الكلى والمنظمة الوطنية معا لإنقاذ الوطن والاتحاد الوطني للمهمشين ومنظمة أوس يمن للإغاثة والتنمية المستدامة وجمعية برط رجوزة الإجتماعية التنموية ومنظمة نبض اليمن للتنمية والإستجابة الإنسانية ومؤسسة أجيالنا للتنمية وجمعية إنسان للتنمية ومؤسسة واحة الشهداء للتنمية والاتحاد التعاوني السمكي وجمعية حماية المستهلك، بهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.
واعتبرت المنظمات والاتحادات والجمعيات والمنتديات في بيانات تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استهداف المنشآت الصحية والطبية والمرضى وطواقم الإسعاف، جرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية .
سبأ