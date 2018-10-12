روسيا تحقق فائضا في الميزانية بنحو 38.6 مليار دولار خلال 9 أشهر

موسكو – سبأ :







أظهرت بيانات رسمية أولية أن روسيا حققت فائضا في الميزانية بنحو تريليون روبل، ( 38.6 مليار دولار) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.



وذكرت وزارة المالية الروسية في بيان لها اليوم الجمعة أن فائض الميزانية يعادل 3.5بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الفترة المذكورة.



وأوضحت الوزارة أن إيرادات الميزانية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت 13.898 تريليوتن روبل، فيما وصلت النفقات إلى 11.44 تريليون.



و تتوقع الوزارة ألا يفوق عجز الميزانية حتى نهاية العام نسبة 0.5بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا.

[12/أكتوبر/2018]سبأ