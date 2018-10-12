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آخر تحديث: الجمعة، 12 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:04:29م
ناطق حكومة الإنقاذ يدين بشدة استمرار تحالف العدوان في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين
أدان الناطق الرسمي باسم حكومة الإنقاذ الوطني عبدالسلام علي جابر بأشد العبارات استمرار تحالف العدوان في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين في اليمن وآخرها شن غارات هستيرية على الأحياء السكنية والمرافق الصحية والمزارع وخزانات المياه والطرق في مديريتي التحيتا ..
لافروف: القضاء على التهديدات الإرهابية في سورية أولوية
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن القضاء على التهديدات الإرهابية في سورية يشكل أولوية.. مشيراً إلى أن اتفاق سوتشي حول إدلب الذي تم التوصل إليه في السابع عشر من الشهر الماضي يجري تطبيقه.
مجلس الوزراء يناقش التحديات الاقتصادية ويؤكد على سرعة تدشين خدمة الريال موبايل
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، التحديات الاقتصادية والإمكانيات المتاحة للحد منها وخاصة ما يتصل بوقف تدهور قيمة العملة الوطنية وانعكاساته المباشرة على الجوانب المعيشية للمواطنين.
مايو يفوز على الشعب في بطولة ثلوج السقاف
حقق فريق 22 مايو فوزاً بشق الأنفس على منافسه الشعب بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم على ملعب نادي الوحدة ضمن الجولة الرابعة لبطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم.
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  اقتصاد
روسيا تحقق فائضا في الميزانية بنحو 38.6 مليار دولار خلال 9 أشهر
[12/أكتوبر/2018]
موسكو – سبأ :



أظهرت بيانات رسمية أولية أن روسيا حققت فائضا في الميزانية بنحو تريليون روبل، ( 38.6 مليار دولار) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.


وذكرت وزارة المالية الروسية في بيان لها اليوم الجمعة أن فائض الميزانية يعادل 3.5بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الفترة المذكورة.

وأوضحت الوزارة أن إيرادات الميزانية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت 13.898 تريليوتن روبل، فيما وصلت النفقات إلى 11.44 تريليون.

و تتوقع الوزارة ألا يفوق عجز الميزانية حتى نهاية العام نسبة 0.5بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا.

سبأ
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