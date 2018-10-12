غدا .. بدء صرف معاشات المتقاعدين المدنيين لشهر أغسطس 2017م
[12/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:
تبدأ الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات غدا السبت صرف 50 بالمائة من معاشات المتقاعدين المدنيين لشهر أغسطس 2017م.
وأوضح رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الإجراءات الخاصة بتغذية حسابات المتقاعدين استكملت وسيبدأ صرف معاشات المتقاعدين المدنيين من يوم غد لعدد 40 ألف مستفيد.
وشدد على أهمية إحضار المتقاعد أو الوكيل لكرت المعاش المجدد لعام 2017م وكذا البطاقة الشخصية التي تحمل الرقم الوطني.
وأشاد الحيفي بإهتمام رئيس المجلس السياسي الأعلى بالمتقاعدين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.. مثمنا تعاون وزارة المالية والبنك المركزي بصنعاء في استكمال إجراءات تغذية الحسابات البنكية لصرف معاشات المتقاعدين في المناطق المحرومة جراء تداعيات نقل البنك المركزي إلى عدن.
سبأ