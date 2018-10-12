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  عربي ودولي
رئيس كوريا الجنوبية : زعيم كوريا الشمالية يعتزم التخلص من جميع الأسلحة النووية
[12/أكتوبر/2018]
سول – سبأ :

اعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن اليوم الجمعة عزم زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الذي جمعتهما قمة ثالثة الشهر الماضي التخلص من جميع الأسلحة النووية والمواد والمنشآت الخاصة بها تحقيقا لنزع السلاح النووي ”بالكامل“.


وأكد مون أن زعيم كوريا الشمالية عازم على التخلي عن البرامج النووية والصاروخية التي نفذتها بلاده تحدياً لقرارات مجلس الأمن الدولي والتركيز على الاقتصاد، وذلك إذا تلقت ضمانات بشأن أمن نظام الحكم فيها.

وقال مون في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وأذاع مكتبه نصها ”لقد قصد بنزع السلاح النووي بالكامل البدء بوقف التجارب النووية والصاروخية الإضافية ثم التخلص من المنشآت التي تنتج القنابل النووية وتطور الصواريخ وجميع الأسلحة والمواد النووية الموجودة“.

واضاف مون إن تلك الإجراءات يمكن أن تشمل فتح مكتب اتصال أمريكي في كوريا الشمالية ومساعدات إنسانية وتبادل خبراء اقتصاديين.

واكد رئيس كوريا الجنوبية ضرورة بحث تخفيف تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على كوريا الشمالية ”جدياً“ إذا حققت تقدماً كبيراً نحو نزع الأسلحة النووية.

وتصر الولايات المتحدة على أن تتخذ كوريا الشمالية خطوات غير قابلة للرجوع عنها قبل البدء في تخفيف العقوبات.

وقال مون ”هناك توافق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على أنه مطلوب إصدار إعلان نهاية الحرب في أقرب وقت ممكن، لذلك أعتقد أنها مسألة وقت، لكن ذلك سيحدث بالتأكيد“.

وتأتي تصريحات مون في ظل مخاوف أمريكية من أن يكون التحسن في العلاقات بين الكوريتين يسير بوتيرة سريعة بالنسبة لوتيرة مفاوضات إنهاء برامج التسلح الكوري الشمالي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد عبر عن عدم رضاه عن اتفاق عسكري وقعته الكوريتان خلال قمة زعيمي البلدين الشهر الماضي وتضمن وقف المناورات العسكرية التي تجريها الدولتان وإقامة منطقة حظر طيران قرب الحدود.

سبأ
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