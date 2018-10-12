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آخر تحديث: الجمعة، 12 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:04:29م
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  محلي
مناقشه آلية الرقابة على المصانع ومحطات بيع المياه الكوثر بصنعاء
[12/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع بصنعاء ضم المحافظ حنين محمد قطينة ورئيس الهيئة العامة للموارد المائية هادي قريعة، أمس آلية الرقابة على المصانع ومحطات بيع المياه الكوثر.


وأكد الاجتماع بحضور وكيلي المحافظة عبدالله العنسي والهيئة العامة للموارد المهندس عبدالكريم السفياني ومدير فرع الهيئة بمنطقة صنعاء المهندس فهد السفياني، ضرورة تعاون السلطة المحلية مع الفرع في ضبط المخالفين.

وشدد المجتمعون على ضرورة إلزام أصحاب المصانع بتسديد ما عليهم من التزامات.

وتطرق الاجتماع إلى الصعوبات التي تواجه الفرع في ضبط الحفارات المخالفة ومنع الحفر العشوائي والتنسيق مع مدراء المديريات بالمحافظة لضبط أي حفارات مخالفة وعدم السماح لها بالحفر إلا بترخيص من الهيئة.

سبأ
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