[12/أكتوبر/2018]
إب - سبأ:
إحتفت كلية العلوم بجامعة إب بتخرج الدفعة الثالثة من قسم "فيزياء تطبيقية " لعدد 31 خريجا وخريجة.
وفي الاحتفال ثمن وكيل المحافظة الدكتور علي الزنم الدور الأكاديمي لجامعة إب في ظل ظروف العدوان والحصار الذي يتعرض له الوطن.
وأشاد بروح الإصرار والعزيمة لدى الخريجين والخريجات في استكمال تعليمهم والوصول إلى منصات النجاح رغم الأوضاع التي يمر بها اليمن .
فيما هنأ نائب عميد كلية العلوم الدكتور يحيى الاوذن الخريجين بتخرجهم في ظل الظروف الراهنة.
وحث الخريجين على الاستمرار في تأهيل وبناء قدراتهم الذاتية في مجالات اللغات والحاسوب والسعي إلى مواصلة التعليم العالي.
من جانبه إستعرض الطالب صلاح البريهي في كلمة الخريجين مسيرتهم التعليمية خلال الأربع السنوات.
تخلل الحفل فقرات فنية ومسرحية ومسابقات وتوزيع جوائز ورقصات شعبية وعروض لعدد من الفرق الشبابية بالمحافظة.
وفي الختام كرم وكيل المحافظة ومستشار المحافظة للتأهيل والتدريب الدكتور عبدالغني معزب ونائب عميد كلية العلوم الخريجين والدكاترة والطاقم الإداري والداعمين.
سبأ