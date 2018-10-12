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آخر تحديث: الجمعة، 12 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:04:29م
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هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية تدين قصف العدوان للمنشآت الصحية والخدمية في الدريهمي والتحيتا
[12/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:

أدانت الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث استهداف طيران العدوان وبوارجه للمواطنين والمنشآت الحيوية بمديريتي الدريهمي والتحيتا بمحافظة الحديدة.


وأوضحت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصف طيران وبوارج العدوان على الدريهمي والتحيتا أدى لتدمير مستشفى الدريهمي العام الذي يمتلئ بالمرضى والمواطنين والكوادر الصحية، وكذا تدمير مستشفى الأمومة والطفولة الذي يقدم خدمات للنساء الحوامل والمواليد ومنازل المواطنين في التحيتا، راح ضحيتها عشرات المواطنين بين شهيد وجريح.

واعتبر البيان استهداف العدوان لسيارات الإسعاف في المستشفى العام ومنازل المواطنين ومنع سيارات الإسعاف لنقل الشهداء والجرح وسيارات المواطنين للنزوح، تحد سافر للقوانين والتشريعات والمواثيق الدولية.

وأكدت الهيئة الوطنية لتنسيق الشؤون الإنسانية أن إمعان العدوان في استهداف المنشآت الخدمية والصحية، يعكس عنجهية وصلف تحالف العدوان الذي تقوده السعودية والإمارات للعام الرابع وتجرده عن القيم الإنسانية .

وأشار البيان إلى أن هذه الجرائم تتم على مرأى ومسمع المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها الذين يتباكون على الوضع الإنساني في الحديدة بينما يصمون آذانهم عما يقوم به تحالف العدوان من جرائم إنسانية في استهتار غير مسبوق وانتهاكا للقوانين الشرعية والدولية وتأكيد على بشاعة إجرامهم .

ودعا البيان المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية القيام بدورها الإنساني في إيصال المساعدات لتلك المناطق .. كما دعا البيان المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن اتخاذ موقف حازم إزاء جرائم العدوان وفقا لما نصت عليه القوانين الدولية والإنسانية.

وناشدت الهيئة الوطنية الضمائر الحية وأحرار العالم، إدانة هذه الجرائم والمجازر والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، بفضح دول التحالف وما تقترفه من جرائم حرب بحق الشعب اليمني.

سبأ
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