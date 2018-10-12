اصطدام طائرة هندية بجدار المطار أثناء إقلاعها

نيودلهي – سبأ :







أعلنت شركة الطيران الوطنية الهندية أن طائرة ركاب أجبرت على الهبوط الاضطراري في مومباي بعد أن اصطدمت بجدار أثناء إقلاعها، ما ألحق أضرارا بالطائرة.



وذكرت شركة الطيران الوطنية الهندية، في بيان لها، إن طائرة بوينغ 737 أقلعت من مطار تريشي في جنوب الهند متوجهة إلى دبي، في وقت مبكر من يوم الجمعة، دون أن تلاحظ أنها ضربت الجدار الخارجي للمطار، ولحسن الحظ، رصدت مراقبة المطار الاصطدام واتصلوا بقائدي الطائرة.



وتم تحويل وجهة الطائرة التابعة للخطوط الجوية الهندية إلى مومباي حيث هبطت بسلام، رغم تعرضها إلى بعض الأضرار، كما تم إيقاف الطيارين عن العمل في انتظار استكمال التحقيقات.

[12/أكتوبر/2018]سبأ