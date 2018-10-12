[12/أكتوبر/2018]
ذمار - سبأ:
تفقد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم سير العمل في مشروع مسح وصيانة طريق الحسينية المقاطع الترابية الميدان كبود والدن بني مسلم الثلوث بمديريات عتمة ووصابين.
واستمع المحافظ المقدشي من مدير المشروع المهندس ياسين البحري إلى شرح عن سير العمل في المشروع الذي يتضمن إزالة المخلفات من على طبقة الأسفلت وتصفية مجاري السيول ومسح المقاطع الترابية وتوصيل العبارات وترميم الأسفلت وأعمال إنشاءات.
وبين أن المشروع الذي تنفذه المؤسسة العامة للطرق والجسور بتكلفة 260 مليون ريال بتمويل صندوق صيانة الطرق بلغت نسبة الإنجاز في مسح المقاطع الترابية الميدان كبود مديريتي عتمة وصابين 70 بالمائة.
وأشار محافظ ذمار إلى أهمية صيانة الطريق الإسفلتية ومسح المقاطع الترابية عتمة وصابين بما يسهم تسهيل حركة السير ونقل البضائع من عاصمة المحافظة إلى المديريات الغربية .
وأكد حرص قيادة السلطة المحلية على صيانة وترميم الطرق والحفاظ عليها ..مشيدا بجهود وزارة الأشغال وصندوق صيانة الطرق في تنفيذ المشروع في ظل الظروف الصعبة جراء العدوان والحصار.
رافقه خلال الزيارة قائد شرطة النجدة العقيد عصام الغيلي ومستشار المحافظ محمد جميزة وعدد من القيادات.
سبأ