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آخر تحديث: الجمعة، 12 - أكتوبر - 2018 الساعة 04:48:30م
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  عربي ودولي
منظمة الفرنكفونية تختار الرواندية موشيكيووابو أميناً عاماً للمنظمة لاربع سنوات
[12/أكتوبر/2018]
يريفان – سبأ :

إختارت منظمة الفرنكفونية اليوم الجمعة وزيرة الخارجية الرواندية لويز موشيكيووابو لشغل منصب الأمين العام للمنظمة للسنوات الأربع القادمة وذلك خلفاً للكندية ميكايل جان .


وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان موشيكيوابو اختيرت اميناً عاماً للمنظمة وبإجماع أعضائها أثناء انعقاد قمة المنظمة الـ17 في العاصمة الارمينية يريفان.

وعينت موشيكيوابو أمينة عامة بإجماع الأعضاء خلال اجتماع مغلق في اليوم الأخير من قمة المنظمة، رغم الانتقادات الكثيرة التي أشارت إلى قلة اكتراث رواندا للحقوق الأساسية وعدم اهتمامها بالدفاع عن اللغة الفرنسية.

سبأ
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