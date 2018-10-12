مصرع وإصابة عشرات الغزاة والمرتزقة في عمليات عسكرية نوعية لقي العشرات من الغزاة والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بقصف صاروخي ومدفعي وكسر زحوفات وعمليات هجومية على مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية. لافروف: القضاء على التهديدات الإرهابية في سورية أولوية أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن القضاء على التهديدات الإرهابية في سورية يشكل أولوية.. مشيراً إلى أن اتفاق سوتشي حول إدلب الذي تم التوصل إليه في السابع عشر من الشهر الماضي يجري تطبيقه. مجلس الوزراء يناقش التحديات الاقتصادية ويؤكد على سرعة تدشين خدمة الريال موبايل ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، التحديات الاقتصادية والإمكانيات المتاحة للحد منها وخاصة ما يتصل بوقف تدهور قيمة العملة الوطنية وانعكاساته المباشرة على الجوانب المعيشية للمواطنين. مايو يفوز على الشعب في بطولة ثلوج السقاف حقق فريق 22 مايو فوزاً بشق الأنفس على منافسه الشعب بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم على ملعب نادي الوحدة ضمن الجولة الرابعة لبطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم.