ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 12 - أكتوبر - 2018 الساعة 04:24:09م
مصرع وإصابة عشرات الغزاة والمرتزقة في عمليات عسكرية نوعية
لقي العشرات من الغزاة والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بقصف صاروخي ومدفعي وكسر زحوفات وعمليات هجومية على مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية.
لافروف: القضاء على التهديدات الإرهابية في سورية أولوية
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن القضاء على التهديدات الإرهابية في سورية يشكل أولوية.. مشيراً إلى أن اتفاق سوتشي حول إدلب الذي تم التوصل إليه في السابع عشر من الشهر الماضي يجري تطبيقه.
مجلس الوزراء يناقش التحديات الاقتصادية ويؤكد على سرعة تدشين خدمة الريال موبايل
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، التحديات الاقتصادية والإمكانيات المتاحة للحد منها وخاصة ما يتصل بوقف تدهور قيمة العملة الوطنية وانعكاساته المباشرة على الجوانب المعيشية للمواطنين.
مايو يفوز على الشعب في بطولة ثلوج السقاف
حقق فريق 22 مايو فوزاً بشق الأنفس على منافسه الشعب بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم على ملعب نادي الوحدة ضمن الجولة الرابعة لبطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم.
آخر الأخبار:
منظمة الفرنكفونية تختار الرواندية موشيكيووابو أميناً عاماً للمنظمة لاربع سنوات
مقتل 31 شخصًا في انهيار أرضي شرق أوغندا
استشهاد فلسطيني في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي
باليستي قصير المدى يدك مرابض مدفعية مرتزقة العدوان أسفل فرضة نهم
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
استشهاد فلسطيني في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي
[12/أكتوبر/2018]
الضفة الغربية – سبأ :



أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الجمعة، استشهاد الأسير وسام عبد المجيد نايف شلالدة (28 عاما)، من بلدة سعير في الخليل، في معتقل أيلون الرملة.


وذكر نادي الأسير في بيان، إن الأسير معتقل منذ العام 2015 في سجن إيلون ومحكوم بالسّجن الفعلي لسبع سنوات قضى منها ثلاث سنوات، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.

وأوضح البيان أن سلطات الاحتلال أبلغت عائلته اليوم باستشهاده دون أن تعطي أية تفاصيل، وطلبت منها التوجه إلى معهد الطبي العدلي (أبو كبير)التابع للاحتلال.

وحمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير.. معتبرا أن استمرار سلطات الاحتلال في جرائمها بحق الأسرى هي مسؤولية المجتمع الدولي الذي يُمارس الصمت حيالها.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
منظمة الفرنكفونية تختار الرواندية موشيكيووابو أميناً عاماً للمنظمة لاربع سنوات
مقتل 31 شخصًا في انهيار أرضي شرق أوغندا
الرئيس الروسي : محاربة الإرهاب الدولي في سورية أولوية مطلقة
الإعصار مايكل يجتاح اليابسة مخلفا الدمار في ولاية فلوريدا الأمريكية
الصحة العالمية تتوقع استمرار تفشي الإيبولا في الكونجو ما بين 3 و4 أشهر
مصرع العشرات في اشتباكات بأفغانستان مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية
عشرات المستوطنين يقتحمون الاقصى في القدس المحتلة
مصرع 5 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف جراء إعصار شرق الهند
اصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق اثر اقتحام الاحتلال قرية عصيرة جنوب نابلس
اليونان تدعو الولايات المتحدة إلى تعزيز وجودها العسكري على أراضيها
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد أربعة مواطنين وإصابة طفلة بغارات ونيران الغزاة في محافظة الحديدة
[12/أكتوبر/2018]
استشهاد أربعة مواطنين إثر غارات طيران العدوان على التحيتا بالحديدة
[11/أكتوبر/2018]
سلسلة غارات وقصف لبوارج العدوان على مديرية الدريهمي بالحديدة
[11/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على صعدة
[11/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بغارات طيران العدوان على الحديدة وصعدة
[11/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by