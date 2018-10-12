استشهاد فلسطيني في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي

الضفة الغربية – سبأ :





أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الجمعة، استشهاد الأسير وسام عبد المجيد نايف شلالدة (28 عاما)، من بلدة سعير في الخليل، في معتقل أيلون الرملة.



وذكر نادي الأسير في بيان، إن الأسير معتقل منذ العام 2015 في سجن إيلون ومحكوم بالسّجن الفعلي لسبع سنوات قضى منها ثلاث سنوات، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.



وأوضح البيان أن سلطات الاحتلال أبلغت عائلته اليوم باستشهاده دون أن تعطي أية تفاصيل، وطلبت منها التوجه إلى معهد الطبي العدلي (أبو كبير)التابع للاحتلال.



وحمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير.. معتبرا أن استمرار سلطات الاحتلال في جرائمها بحق الأسرى هي مسؤولية المجتمع الدولي الذي يُمارس الصمت حيالها.

[12/أكتوبر/2018]سبأ