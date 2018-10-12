[12/أكتوبر/2018]
المحويت - سبأ:
توفي 27 شخصا وأصيب 255 آخرين في 145 حادثا مروريا بمحافظة المحويت خلال الفترة يناير - سبتمبر من العام الجاري.
وأوضح مدير المرور بالمحافظة العقيد زيد النونو لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن 27 شخصا توفوا بينهم سبعة أطفال وثلاث نساء فيما أصيب 175 بإصابات بليغة بينهم 44 طفل و80 بإصابات طفيفة جراء الحوادث المرورية خلال التسعة الأشهر الماضية.
ولفت إلى أن الحوادث توزعت على 27 حادث صدام سيارات و35 حادث دهس مشاة و40 حادث دراجات نارية وحادثي اصطدام بجسم ثابت و33 حادث انقلاب وثمانية حوادث سقوط.
وأشار تقرير صادر عن إدارة المرور إلى أن إجمالي الخسائر المادية الناجمة عن تلك الحوادث بلغت 67 مليون و 800 ألف ريال.
وأرجع التقرير أسباب تلك الحوادث المرورية إلى السرعة الزائدة وإهمال السائقين وخلل فني وعدم الالتزام بقواعد السير وغيرها.
سبأ