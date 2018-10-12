ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 12 - أكتوبر - 2018 الساعة 04:24:09م
مصرع وإصابة عشرات الغزاة والمرتزقة في عمليات عسكرية نوعية
لقي العشرات من الغزاة والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بقصف صاروخي ومدفعي وكسر زحوفات وعمليات هجومية على مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية.
لافروف: القضاء على التهديدات الإرهابية في سورية أولوية
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن القضاء على التهديدات الإرهابية في سورية يشكل أولوية.. مشيراً إلى أن اتفاق سوتشي حول إدلب الذي تم التوصل إليه في السابع عشر من الشهر الماضي يجري تطبيقه.
مجلس الوزراء يناقش التحديات الاقتصادية ويؤكد على سرعة تدشين خدمة الريال موبايل
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، التحديات الاقتصادية والإمكانيات المتاحة للحد منها وخاصة ما يتصل بوقف تدهور قيمة العملة الوطنية وانعكاساته المباشرة على الجوانب المعيشية للمواطنين.
مايو يفوز على الشعب في بطولة ثلوج السقاف
حقق فريق 22 مايو فوزاً بشق الأنفس على منافسه الشعب بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم على ملعب نادي الوحدة ضمن الجولة الرابعة لبطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم.
آخر الأخبار:
منظمة الفرنكفونية تختار الرواندية موشيكيووابو أميناً عاماً للمنظمة لاربع سنوات
مقتل 31 شخصًا في انهيار أرضي شرق أوغندا
استشهاد فلسطيني في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي
باليستي قصير المدى يدك مرابض مدفعية مرتزقة العدوان أسفل فرضة نهم
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وفاة 27 شخصا وإصابة 255 في حوادث مرورية بالمحويت
[12/أكتوبر/2018]
المحويت - سبأ:

توفي 27 شخصا وأصيب 255 آخرين في 145 حادثا مروريا بمحافظة المحويت خلال الفترة يناير - سبتمبر من العام الجاري.


وأوضح مدير المرور بالمحافظة العقيد زيد النونو لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن 27 شخصا توفوا بينهم سبعة أطفال وثلاث نساء فيما أصيب 175 بإصابات بليغة بينهم 44 طفل و80 بإصابات طفيفة جراء الحوادث المرورية خلال التسعة الأشهر الماضية.

ولفت إلى أن الحوادث توزعت على 27 حادث صدام سيارات و35 حادث دهس مشاة و40 حادث دراجات نارية وحادثي اصطدام بجسم ثابت و33 حادث انقلاب وثمانية حوادث سقوط.

وأشار تقرير صادر عن إدارة المرور إلى أن إجمالي الخسائر المادية الناجمة عن تلك الحوادث بلغت 67 مليون و 800 ألف ريال.

وأرجع التقرير أسباب تلك الحوادث المرورية إلى السرعة الزائدة وإهمال السائقين وخلل فني وعدم الالتزام بقواعد السير وغيرها.

سبأ
  المزيد من (محلي)
باليستي قصير المدى يدك مرابض مدفعية مرتزقة العدوان أسفل فرضة نهم
غراندي: الوكالات الإنسانية تسارع للتحضير لإعصار لوبان الذي يتوقع أن يضرب اليمن
اتحاد الجامعات الأهلية يناشد المجتمع الدولي بالضغط لوقف العدوان وحماية المدنيين
المنتخب الوطني يتغلب على منتخب حضرموت بثلاثية نظيفة
منتدى الاقتصاد والمال يستنكر استهداف العدوان لمستشفى الدريهمي
المنتدى الإنساني يدين جريمة العدوان في مستشفى الدريهمي بالحديدة
وزارة حقوق الإنسان تدين جريمة استهداف العدوان لمدينة الدريهمي بالحديدة
مصرع وإصابة عشرات الغزاة والمرتزقة في عمليات عسكرية نوعية
استشهاد أربعة مواطنين وإصابة طفلة بغارات ونيران الغزاة في محافظة الحديدة
الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي الفرجي (مصحح)
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد أربعة مواطنين وإصابة طفلة بغارات ونيران الغزاة في محافظة الحديدة
[12/أكتوبر/2018]
استشهاد أربعة مواطنين إثر غارات طيران العدوان على التحيتا بالحديدة
[11/أكتوبر/2018]
سلسلة غارات وقصف لبوارج العدوان على مديرية الدريهمي بالحديدة
[11/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على صعدة
[11/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بغارات طيران العدوان على الحديدة وصعدة
[11/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by