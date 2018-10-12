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الرئيس الروسي : محاربة الإرهاب الدولي في سورية أولوية مطلقة
[12/أكتوبر/2018]
موسكو – سبأ :

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن محاربة الإرهاب الدولي، خاصة في سورية أولوية مطلقة .


وقال الرئيس الروسي في كلمة له أمس خلال مراسم اعتماد سفراء جدد لدى موسكو أنه تم توجيه ضربة قاضية للإرهاب الدولي في سورية .. لافتاً إلى أن بلاده تعمل على حل الأزمة فيها بما يضمن سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

وأعرب بوتين عن أمل بلاده بأن تكون عملية إعادة الإعمار في سورية مهمة مشتركة للمجتمع الدولي .. موضحاً أنه يوجد على جدول الأعمال حالياً مواضيع انتعاش الاقتصاد السوري والبنية التحتية وعودة ملايين المهجرين إلى وطنهم الأمر الذي سيقلل من عبء الهجرة في العديد من البلدان الأوروبية.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين شدد قبل أيام على ضرورة احترام جميع الدول سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها مجدداً استعداد بلاده للحوار البناء مع جميع الدول بما يخدم حل الأزمة في سورية.

سبأ
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