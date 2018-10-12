تراجع الذهب مع ارتفاع الأسهم الآسيوية

لندن – سبأ :





تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع ارتفاع الأسهم الآسيوية، لكن المعدن الأصفر ظل قرب أعلى مستوى في أكثر من عشرة أسابيع، والذي سجله في الجلسة السابقة.



وانخفض العر الفوري للذهب 0.4 بالمائة إلى 1218.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0.738 بتوقيت جرينتش بعد أن قفز بنحو 2.5 بالمائة امس الخميس مسجلا أكبر مكسب منذ يونيو 2016.



ونزل المعدن الأصفر 0.4 بالمائة في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1222.30 دولار للأوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.9 بالمائة إلى 1086.75 دولار للأوقية. واستقرت الفضة عند 14.56 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.3 بالمائة إلى 836.50 دولار للأوقية.

[12/أكتوبر/2018]سبأ