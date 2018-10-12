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غراندي: الوكالات الإنسانية تسارع للتحضير لإعصار لوبان الذي يتوقع أن يضرب اليمن
[12/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:

قالت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي إن الوكالات الإنسانية تسارع لتجهيز وتقديم مساعدات منقذة للأرواح قبل الإعصار المداري لوبان، الذي من المتوقع أن يضرب سقطرى والمناطق الساحلية في جنوب شرق اليمن في غضون الساعات القادمة.


وأشارت غراندي في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن هذه العاصفة خطيرة ويتنبأ خبراء الأرصاد الجوية بأمطار غزيرة وفيضانات وانهيارات أرضية محتملة.

وأكدت أن الأشخاص الذين يقطنون في المناطق التي سيضربها الإعصار معرضون لخطر شديد .. وأضافت" إن الخطوة الأهم الآن هو تحذير الناس من أن العاصفة قادمة حتى تتمكن العائلات من الانتقال إلى مناطق آمنة ".

وقالت منسقة الشؤون الإنسانية " لا نعرف ما الذي سيحدث، ولكننا نعد لمواجهة أسوأ الحالات".

وبينت أن الشركاء في المجال الإنساني يقومون منذ ثلاثة أيام بتخزين الإمدادات الطبية ومجموعات الطوارئ مع المواد الغذائية والبقوليات في المكلا وحضرموت .. مشيرة إلى أنه تم تحديد ملاجئ الطوارئ وهناك فرق متنقلة على أهبة الاستعداد لمساعدة الأسر التي ستضطر إلى الفرار من مساكنها.

وأضافت "من المرجح أن تكون مياه الشرب النظيفة والمأوى والطعام من أهم الأولويات لدينا وسيارات إسعاف في حالة تأهب وفرق طبية مستعدة لمساعدة المصابين، جراء العاصفة ونحن نستعد لاحتمال إنفصال العائلات ".

واختتمت غراندي "يأتي الإعصار لوبان في أسوأ وقت يعاني فيه اليمن بالفعل من أخطر أزمة إنسانية في العالم، هذه العاصفة تهدد بجعل الحالة الكارثية مأساوية".

سبأ
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