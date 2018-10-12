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آخر تحديث: الجمعة، 12 - أكتوبر - 2018 الساعة 11:32:07ص
مصرع وإصابة عشرات الغزاة والمرتزقة في عمليات عسكرية نوعية
لقي العشرات من الغزاة والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بقصف صاروخي ومدفعي وكسر زحوفات وعمليات هجومية على مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية.
لافروف: القضاء على التهديدات الإرهابية في سورية أولوية
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن القضاء على التهديدات الإرهابية في سورية يشكل أولوية.. مشيراً إلى أن اتفاق سوتشي حول إدلب الذي تم التوصل إليه في السابع عشر من الشهر الماضي يجري تطبيقه.
مجلس الوزراء يناقش التحديات الاقتصادية ويؤكد على سرعة تدشين خدمة الريال موبايل
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، التحديات الاقتصادية والإمكانيات المتاحة للحد منها وخاصة ما يتصل بوقف تدهور قيمة العملة الوطنية وانعكاساته المباشرة على الجوانب المعيشية للمواطنين.
مايو يفوز على الشعب في بطولة ثلوج السقاف
حقق فريق 22 مايو فوزاً بشق الأنفس على منافسه الشعب بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم على ملعب نادي الوحدة ضمن الجولة الرابعة لبطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم.
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اتحاد الجامعات الأهلية يناشد المجتمع الدولي بالضغط لوقف العدوان وحماية المدنيين
[12/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:
ناشد اتحاد الجامعات الأهلية اليمنية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم، الضغط على الأمم المتحدة ومجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني في حماية المدنيين والمنشئات المدنية والطبية وإيقاف العدوان على اليمن وشعبه.

واستنكر الاتحاد في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الجريمة النكراء للعدوان الأمريكي السعودي التي استهدفت مستشفى الدريهمي  بمحافظة  الحديدة ومنع الطواقم الطبية من إسعاف الجرحى.

واعتبر البيان هذه الجريمة واحدة من جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني.
سبأ
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