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اتحاد الجامعات الأهلية يناشد المجتمع الدولي بالضغط لوقف العدوان وحماية المدنيين
[12/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:
ناشد اتحاد الجامعات الأهلية اليمنية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم، الضغط على الأمم المتحدة ومجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني في حماية المدنيين والمنشئات المدنية والطبية وإيقاف العدوان على اليمن وشعبه.
واستنكر الاتحاد في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الجريمة النكراء للعدوان الأمريكي السعودي التي استهدفت مستشفى الدريهمي بمحافظة الحديدة ومنع الطواقم الطبية من إسعاف الجرحى.
واعتبر البيان هذه الجريمة واحدة من جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني.
سبأ