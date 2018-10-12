المنتخب الوطني يتغلب على منتخب حضرموت بثلاثية نظيفة [12/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:

تغلب المنتخب الوطني الأول على منتخب حضرموت بثلاثية نظيفة في اللقاء التحضيري الذي جمعهما أمس على ملعب الفقيد بارادم بمدينة المكلا.



تأتي هذه المباراة للمنتخب الوطني الذي يعسكر حاليا في مدينة المكلا استعدادا لخوض منافسات الأمم الآسيوية التي ستنطلق مطلع يناير المقبل.



وأنهى المنتخب الذي يقوده مساعد المدرب محمد النفيعي، الشوط الأول متقدما بهدفي بشير المنيفي وعبد المجيد صبارة، قبل أن يضيف محمد الداحي الهدف الثالث في الشوط الثاني.



وعقب مجريات المباراة استدعى مساعد المدرب سته لاعبين للانضمام لمعسكر المنتخب وهم : أحمد بن بكر ،أنيس المعاري ، محمد العمودي ، عقيل العطاس وليد الحبيشي وجلال ناجي.



وكان المدرب الوطني محمد النفيعي استبعد أيضا ستة لاعبين من تشكيلة المنتخب المكونة من 40 لاعباً.

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