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منتدى الاقتصاد والمال يستنكر استهداف العدوان لمستشفى الدريهمي
[12/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:
استنكر منتدى الاقتصاد والمال والأعمال جريمة استهداف العدوان السعودي الامريكي مستشفى الدريهمي بمحافظة الحديدة ومنع الطواقم الطبية من اسعاف الجرحى.
وذكر المنتدى في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن هذه الجريمة انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب وإبادة جماعية بحق الشعب اليمني.
ودعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى مناصرة الشعب اليمني وإدانة الجرائم المرتكبة بحقه، والقيام بواجبه في حماية المدنيين والمنشئات المدنية والطبية ووقف العدوان على اليمن وشعبه.
سبأ