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المنتدى الإنساني يدين جريمة العدوان في مستشفى الدريهمي بالحديدة
[12/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:
أدان المنتدى الإنساني الجريمة النكراء التي ارتكبها تحالف العدوان باستهداف مستشفى الدريهمي بمحافظة الحديدة ومنع الطواقم الطبية من اسعاف الجرحى في انتهاك متعمد للقوانين والأعراف الدولية.
وأوضح المنتدى الإنساني في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن هذه الجرائم البشعة تأتي في إطار سلسلة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية بحق الشعب اليمني، و اعتبرها انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الانساني الذي يجرم استهداف المدنيين والأحياء والمنشئات المدنية والطبية.
ودعا البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى القيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين والمنشئات المدنية والطبية وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه.
سبأ