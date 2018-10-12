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آخر تحديث: الجمعة، 12 - أكتوبر - 2018 الساعة 11:32:07ص
مصرع وإصابة عشرات الغزاة والمرتزقة في عمليات عسكرية نوعية
لقي العشرات من الغزاة والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بقصف صاروخي ومدفعي وكسر زحوفات وعمليات هجومية على مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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مصرع وإصابة عشرات الغزاة والمرتزقة في عمليات عسكرية نوعية
[12/أكتوبر/2018] محافظات ـ سبأ:
لقي العشرات من الغزاة والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بقصف صاروخي ومدفعي وكسر زحوفات وعمليات هجومية على مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً من نوع بدر 1 على تجمعات المرتزقة في عسير ، و صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات الغزاة والمرتزقة قبالة منفذ علب .

وأكد المصدر كسر زحف للمرتزقة غرب مجازة استمر عدة ساعات مسنوداً بغطاء جوي مكثف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، مبيناً أنه تم إطلاق صاروخ زلزال 1 وعدد من صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية على تجمعات المرتزقة أثناء كسر الزحف .

كما تم كسر زحف آخر للمرتزقة على جبل الغرة في أبواب الحديد بعد ساعات من تطهيره مسنوداً بغطاء جوي مكثف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وفي نجران استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات مرتزقة العدوان وآلياتهم قبالة منفذ الخضراء محققة إصابات مباشرة ، ودكت تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في صحراء البقع .

وأشار المصدر إلى إعطاب آليتين عسكريتين في المرتكزة بالحماد وغرب موقع السديس كما تم إعطاب جرافة عسكرية في موقع الطلعة بقذائف المدفعية ، و آلية عسكرية محملة بمرتزقة العدوان في صحراء الأجاشر  .

واستهدف قصف مدفعي تجمعات الجنود السعوديين في موقع مشعل بجيزان .

وذكر المصدر أن سلاح الجو المسير ووحدة المدفعية نفذا عملية مشتركة استهدفت عدة مواقع للمرتزقة في فرضة نهم ، فيما نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات إغارة نوعية على مواقع المرتزقة في يام والقتب وأطراف عيدة الشرقية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

ولفت المصدر إلى أن وحدة المدفعية والقناصة عززت العمليات الهجومية على مواقع المرتزقة في نهم .

 وفي جبهة الساحل الغربي لقي عدد من الغزاة مصرعهم إثر تدمير مدرعة بصاروخ موجه شرق الدريهمي، وتم إعطاب آلية عسكرية للمرتزقة واستهداف تجمعاتهم بقصف مدفعي غرب الجبلية في مديرية التحيتا.

وأفاد المصدر أنه تم كسر زحف للغزاة جنوب الجاح ومصرع وجرح عدد منهم وفرار من تبقى تاركين جثث قتلاهم، واستهدف سلاح الإسناد المدفعي تجمعات للمرتزقة في مثلث المتينة بالجبلية محققاً إصابات مباشرة.

وقتل وجرح عدد من المرتزقة في تفجير استهدفهم في جبهة الشقب بمديرية صبر الموادم بمحافظة تعز ، و قتل آخرون خلال كسر محاولة تسلل لهم على مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبهة حمير بمديرية مقبنة.

و تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من كسر محاولة تسلل للمرتزقة في جبهة العنين واستهداف تجمعاتهم في القحفة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأوضح المصدر أن الجيش واللجان الشعبية اقتحموا عدداً من مواقع المرتزقة في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم واغتنام عتاد عسكري كبير، كما نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في الظهرة والشعف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

واستهدف قصف مدفعي خيام وتجمعات المرتزقة في موقع المرقة بمديرية المصلوب وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

ونفذ الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على مواقع المرتزقة في الخدار السود وأرتاب عسير بجبهة قانية في محافظة البيضاء أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.
سبأ
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