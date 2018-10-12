ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 12 - أكتوبر - 2018 الساعة 11:32:07ص
مصرع وإصابة عشرات الغزاة والمرتزقة في عمليات عسكرية نوعية
لقي العشرات من الغزاة والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بقصف صاروخي ومدفعي وكسر زحوفات وعمليات هجومية على مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية.
لافروف: القضاء على التهديدات الإرهابية في سورية أولوية
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن القضاء على التهديدات الإرهابية في سورية يشكل أولوية.. مشيراً إلى أن اتفاق سوتشي حول إدلب الذي تم التوصل إليه في السابع عشر من الشهر الماضي يجري تطبيقه.
مجلس الوزراء يناقش التحديات الاقتصادية ويؤكد على سرعة تدشين خدمة الريال موبايل
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، التحديات الاقتصادية والإمكانيات المتاحة للحد منها وخاصة ما يتصل بوقف تدهور قيمة العملة الوطنية وانعكاساته المباشرة على الجوانب المعيشية للمواطنين.
مايو يفوز على الشعب في بطولة ثلوج السقاف
حقق فريق 22 مايو فوزاً بشق الأنفس على منافسه الشعب بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم على ملعب نادي الوحدة ضمن الجولة الرابعة لبطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم.
آخر الأخبار:
اتحاد الجامعات الأهلية يناشد المجتمع الدولي بالضغط لوقف العدوان وحماية المدنيين
المنتخب الوطني يتغلب على منتخب حضرموت بثلاثية نظيفة
منتدى الاقتصاد والمال يستنكر استهداف العدوان لمستشفى الدريهمي
المنتدى الإنساني يدين جريمة العدوان في مستشفى الدريهمي بالحديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
استشهاد أربعة مواطنين وإصابة طفلة بغارات ونيران الغزاة في محافظة الحديدة
[12/أكتوبر/2018] محافظات ـ سبأ:
استشهد أربعة مواطنين و أصيبت طفلة ودمرت المنشئات العامة ومنازل وممتلكات المواطنين بغارات طيران العدوان الأمريكي السعودي و قصف بوارجه ومرتزقته خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طفلة أصيبت بنيران الغزاة أثناء قطفها لزهرة الفل في منطقة المغرس بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، فيما استشهد أربعة مواطنين بعدة غارات للطيران على المديرية.

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على الطريق العام بمديرية التحيتا واستهدفت سلسلة غارات وقصف للبارجات مدينة الدريهمي ما أدى إلى تدمير المستشفى العام ومستشفى الأمومة والطفولة وأضرار بالغة في منازل وممتلكات المواطنين.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة غارتين على منطقة الصوح بمديرية كتاف  وثلاث غارات على منطقة بني معاذ بمديرية سحار ومثلها على مناطق سكنية بمنطقة مران بمديرية حيدان.

كما شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة بمديرية الظاهر واستهدف قصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان بمديرية شدا الحدودية
سبأ
  المزيد من (محلي)
اتحاد الجامعات الأهلية يناشد المجتمع الدولي بالضغط لوقف العدوان وحماية المدنيين
المنتخب الوطني يتغلب على منتخب حضرموت بثلاثية نظيفة
منتدى الاقتصاد والمال يستنكر استهداف العدوان لمستشفى الدريهمي
المنتدى الإنساني يدين جريمة العدوان في مستشفى الدريهمي بالحديدة
وزارة حقوق الإنسان تدين جريمة استهداف العدوان لمدينة الدريهمي بالحديدة
مصرع وإصابة عشرات الغزاة والمرتزقة في عمليات عسكرية نوعية
الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي الفرجي (مصحح)
قتلى وجرحى بإفشال محاولة تسلل للمرتزقة واستهداف تجمعات لهم في تعز
كسر زحف واسع للجيش السعودي ومرتزقته في عسير
وزارة التربية تدين استهداف طيران العدوان مدرسة الحسن بن أبي عقامة بالتحيتا

العدوان السعودي على اليمن
استشهاد أربعة مواطنين وإصابة طفلة بغارات ونيران الغزاة في محافظة الحديدة
[12/أكتوبر/2018]
استشهاد أربعة مواطنين إثر غارات طيران العدوان على التحيتا بالحديدة
[11/أكتوبر/2018]
سلسلة غارات وقصف لبوارج العدوان على مديرية الدريهمي بالحديدة
[11/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على صعدة
[11/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بغارات طيران العدوان على الحديدة وصعدة
[11/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by