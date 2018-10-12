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استشهاد أربعة مواطنين وإصابة طفلة بغارات ونيران الغزاة في محافظة الحديدة
[12/أكتوبر/2018] محافظات ـ سبأ:
استشهد أربعة مواطنين و أصيبت طفلة ودمرت المنشئات العامة ومنازل وممتلكات المواطنين بغارات طيران العدوان الأمريكي السعودي و قصف بوارجه ومرتزقته خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكر مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طفلة أصيبت بنيران الغزاة أثناء قطفها لزهرة الفل في منطقة المغرس بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، فيما استشهد أربعة مواطنين بعدة غارات للطيران على المديرية.
وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على الطريق العام بمديرية التحيتا واستهدفت سلسلة غارات وقصف للبارجات مدينة الدريهمي ما أدى إلى تدمير المستشفى العام ومستشفى الأمومة والطفولة وأضرار بالغة في منازل وممتلكات المواطنين.
وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة غارتين على منطقة الصوح بمديرية كتاف وثلاث غارات على منطقة بني معاذ بمديرية سحار ومثلها على مناطق سكنية بمنطقة مران بمديرية حيدان.
كما شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة بمديرية الظاهر واستهدف قصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان بمديرية شدا الحدودية
سبأ