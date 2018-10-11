[11/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :
بعث الأخ مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد علي عبد الله الفرجي شيخ مشائخ آل فرج بمنطقة ناطع في محافظة البيضاء بعد حياة حافلة بالنضال والعمل الوطني.
وأشاد الرئيس المشاط في البرقية التي بعثها إلى أبناء الفقيد عبدالله وصالح وسالم وإلى أخويه عبدالله وسالم وكافة قبيلة آل فرج، بأدوار الفقيد القبلية ومواقفه الوطنية التي أكسبته محبة وتقدير الأهالي في منطقته وفي محافظة البيضاء عامةً، حيث كان له مواقف مشرفة في حل مشاكل الناس وتسهيل تلبية احتياجاتهم ومتابعة مشاريع المنطقة.
وعبر رئيس المجلس السياسي الأعلى عن صادق العزاء وعميق المواساة لأسرة الفقيد ومحبيه .. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
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