[11/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :
أدانت وزارة التربية والتعليم استهداف طيران العدوان الأمريكي السعودي المباشر لمدرسة الحسن بن أبي عقامة بالجبلية في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة .
ونددت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه ، باستمرار استهداف العدوان الممنهج للمدارس والمؤسسات التعليمية ما أدى إلى استشهاد معلمين وطلاب وتدمير البنية التحتية للتعليم في إطار سعي قوى العدوان لإيقاف العملية التعليمية وتجهيل الطلاب .
وأرجع البيان صلف و إمعان قوى العدوان في ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق المنشآت التعليمية إلى الحماية والدعم اللوجستي الذي يلقاه من أمريكا واسرائيل في ظل صمت دولي مشين .
وحملت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن و الأمم المتحدة و كافة المنظمات الدولية المعنية المسؤولية إزاء استمرار هذا العدوان واستهدافه المباشر للعملية التعليمية .
يشار إلى أن مدرسة الحسن بن أبي عقامة من المدارس القديمة بمديرية التحيتا افتتحت مؤخراً عقب قيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بترميمها وبناء مبنى جديد يستوعب طلاب و طالبات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي .
سبـأ