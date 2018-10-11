[11/أكتوبر/2018]
ذمار - سبأ :
نظمت مؤسسة رفعة للتطوير المجتمعي والبشري بالشراكة مع فرع اتحاد نساء اليمن بمحافظة ذمار اليوم ورشة عمل للجنة مناصرة مشروع مناهضة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.
هدفت الورشة إلى تعريف 42 من ممثلي منظمات المجتمع المدني والناشطين والناشطات في مجال مناهضة العنف الأسري بالمعلومات والمعارف حول مكافحة هذه الظاهرة، وإكسابهم مهارة إعداد وكتابة المشروع في مجال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأوضحت المدير التنفيذي للمؤسسة أمة الملك الأبيض أن الورشة التي جاءت في ختام فعاليات مبادرة المؤسسة لمناهضة العنف الأسري، ناقشت ظاهرة زيادة حالات العنف وأسبابها، ونتائج تحليل الاستبيان الذي نفذته المؤسسة في عدة مديريات حول أنواع العنف.
وأشارت إلى أن الورشة خرجت بجملة من التوصيات الهادفة إلى معالجة هذه الظاهرة والحد منها.
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