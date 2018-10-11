[11/أكتوبر/2018]
الحديدة - سبأ :
أدان مكتب التربية والتعليم بمحافظة الحديدة استهداف طيران العدوان اليوم مدرسة الحسن بن أبي عقامة بمديرية التحيتا .
واستنكر مكتب التربية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه استمرار تصعيد العدوان وإصراره على إرهاب الطلاب والطالبات وحرمانهم من حقهم في التعليم .
ودعا البيان كافة المنظمات الدولية المعنية بالطفولة والمنظمات الحقوقية إلى اتخاذ موقف واضح من هذه الأعمال الإجرامية التي ترتكب بحق الطفولة في اليمن ، والعمل على وقف العدوان .
وأشار البيان إلى أن العدوان ومنذ أكثر من ثلاث سنوات استهدف أكثر من 60 منشأة تعليمية في المحافظة .
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