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الصحة : العدوان يدمر مستشفيي الدريهمي العام والأمومة والطفولة وسيارات الإسعاف
[11/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :

قالت وزارة الصحة العامة والسكان إن العدوان الأمريكي السعودي دمر مستشفى الدريهمي العام ومستشفى الأمومة والطفولة بالمديرية وسيارات الإسعاف.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه ، أن العدوان استهدف بسلسلة غارات وقصف من البوارج ، مدينة الدريهمي ما أدى إلى تدمير مستشفى الدريهمي العام الذي يمتلئ بالمرضى والمواطنين والكوادر الصحية ، كما دمر مستشفى الأمومة والطفولة الذي يقدم خدماته للنساء الحوامل والمواليد.

ولفت البيان إلى أن أعداد الضحايا لايزال غير معلوماً حتى اللحظة .. مشيراً إلى أنه تم استهداف سيارة الإسعاف في المستشفى العام ومنازل المواطنين والمنشآت، في تحد سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية .

وأكد البيان أن العدوان منع تحركات سيارات الإسعاف وسيارات المواطنين سواء للنزوح أو لنقل الجرحى والشهداء مما ينذر بكارثة إنسانية تضاف إلى جرائمه السابقة التي تضاعف الوضع المأساوي.

وأضافت الوزارة "أن تعنت دول العدوان وسعيها المستمر والدائم لتدمير كل مقدرات الوطن وقتل أبنائه يعكس حقيقة تواطؤ المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والتي طال صمتها لأكثر من 1300 يوما ومازال مستمرا".

ودعت وزارة الصحة من تبقى من أحرار العالم إلى اتخاذ موقف جدي وحازم تجاه حملة الإبادة التي يتعرض له اليمن أرضا وإنسانا من قبل دول العدوان.

سبـأ
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