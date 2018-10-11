محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة الشعب تدشن المرحلة الرابعة من حملة إغاثة النازحين في الحديدة الحديدة - سبأ :

دشنت مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية، بالشراكة مع مؤسسة يمن ثبات ، اليوم في مديرية السخنة بمحافظة الحديدة المرحلة الرابعة من حملة الإغاثة للنازحين والمتضررين جراء العدوان .



وفي التدشين أوضح مدير المشاريع الإنسانية في مؤسسة الشعب محمد الجعدي أن المشروع يأتي في إطار برامج المؤسسة لتقديم الإغاثة للنازحين والمتضررين جراء العدوان.



وأشار إلى أن المرحلة الرابعة تتضمن توزيع وتركيب عدد 150 خيمة إيوائية وألف حقيبة مدرسية مع مستلزماتها ، وألفين قطعة ملابس للأطفال ، بالإضافة إلى 400 سلة غذائية و300 فلتر لتنقية المياه، و ذلك بهدف تخفيف معاناة النازحين.



وذكر الجعدي أن المؤسسة بالشراكة مع مؤسسة يمن ثبات نفذت خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، ثلاث مراحل من حملة الإغاثة للنازحين في مديريات التحيتا، بيت الفقيه، الجراحي، جبل راس، المنصورية و السخنة ، تضمنت توزيع وتركيب 210 خيم إيوائية وتوزيع 350 ناموسية مشبعة بالمبيد ذي الأثر الباقي المكافح للبعوض، و200 سلة غذائية وكذا ألف و 400 علبة من حليب الأطفال المصابين بسوء التغذية.



وعبر عدد من النازحين عن تقديرهم لما تقوم به مؤسستي الشعب ويمن ثبات، من تقديم الإغاثة المستمرة للنازحين الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم بسبب العدوان.



حضر التدشين مدير مكتب الأوقاف والإرشاد في مديرية السخنة عادل محمد عمر، ومنسق الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية و ممثل السلطة المحلية في السخنة محمد معافا .

سبـأ [11/أكتوبر/2018]سبـأ