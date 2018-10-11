[11/أكتوبر/2018]
الحديدة - سبأ :
بدأت بمديرية باجل محافظة الحديدة اليوم دورات تدريبية في مجالات الرعاية الكاملة للطفل والتحصين والصحة الإنجابية والتثقيف الصحي .
وتأتي هذه الدورات في إطار برنامج العامل الصحي المجتمعي الذي ينفذ على مدى شهرين بتمويل من منظمة اليونيسيف والبنك الدولي .
وفي افتتاح الدورات أكد مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عبد الرحمن جار الله أهمية هذه الدورات لتأهيل كوادر جديدة في المناطق النائية للعمل في القطاع الصحي.
وأشاد بجهود قيادة وزارة الصحة والسلطة المحلية بالمحافظة في توفير الفرص الملائمة لتحسين جودة خدمات القطاع الصحي.
وحث مدير مكتب الصحة المتدربات على الإستفادة من الدورات كونهن سيصبحن مسؤولات عن تقديم الخدمات الصحية من خلال تلك البرامج في مناطقهن.
بدوره أشار مدير الإعلام والتثقيف الصحي يحيى الجنيد إلى أن الدورات تهدف إلى تأهيل 120 فتاة بعد الثانوية من المناطق النائية والبعيدة عن المرافق الصحية (المستوى الثالث).
وأوضح أن المرحلة الأولى من برنامج العامل الصحي تضمنت اختيار الفتيات حسب المعايير والمناطق، تأتي بعدها مرحلة التدريب والتأهيل على كافة البرامج الصحية والرعاية الكاملة للطفل والتحصين والصحة الإنجابية وبرامج صحية أخرى كالملاريا والسل وغيرها على مدى شهرين.
ولفت الجنيد إلى أن المرحلة الثالثة تتضمن التعاقد مع الفتيات المؤهلات للعمل في مناطقهم النائية.
حضر الإفتتاح مدير مديرية الحوك علي إبراهيم هندي ومدير الرعاية التكاملية الدكتور مناجي جبريل.
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