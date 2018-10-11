[11/أكتوبر/2018]
الحديدة - سبأ :
ناقش مدير مكتب الصحة العامة بمحافظة الحديدة الدكتور عبد الرحمن جار الله اليوم مع مدير مكتب لجنة الإنقاذ الدولية بالمحافظة إبراهيم منصور تدخلات اللجنة في القطاع الصحي بالمحافظة.
وتطرق اللقاء الذي حضره مدير مديرية الحوك علي إبراهيم هندي، إلى الإجراءات التي تمت بشأن تدخلات اللجنة في مستشفى بيت الفقيه الريفي والتي تبلغ قيمتها مليون و 650 ألف يورو بتمويل من منظمة الصحة العالمية.
واستعرض اللقاء الخطوات الإجرائية بشأن إختيار المناطق التي سيتم التدخل فيها لترميم وتجهيز عدد من المرافق الصحية خلال الأشهر المقبلة.
حضر اللقاء مدير الرعاية الصحية الأولية الدكتور مناجي جبريل ومدير الإعلام والتثقيف الصحي يحيى الجنيد ومنسق مكتب الصحة في اللجنة الدكتور سمير المخلافي.
سبـأ