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الاتصالات: الإنترنت في اليمن لن تتأثر بسبب تغيير مفاتيح التشفير عالمياً
[11/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :

نفت المؤسسة العامة للاتصالات صحة الأنباء التي تحدثت عن انقطاع الإنترنت بدءً من اليوم.. وقالت " إن الأنترنت في اليمن لن تتأثر بسبب تغيير مفاتيح التشفير عالميا".

وأوضح مصدر مسئول في المؤسسة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن منظمة "آيكان ICANN "المسئولة عن إدارة أرقام بروتوكولات الإنترنت وأسماء النطاقات، أعلنت أنها ستقوم بتغيير مفتاح التشفير بدءً من اليوم في الساعة السابعة مساءً بتوقيت صنعاء.. لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة.

وقال " إن العملية ستسير بسلاسة ولن يشعر بها المستخدمون وستعمل أنظمتهم كالمعتاد" .. مشيرا إلى أن تغيير مفاتيح التشفير قد تم تأجيله مرات عديدة في السنوات السابقة بسبب عدم إستعداد مزودي خدمات الإنترنت حول العالم.

وبين المصدر أن قرار المنظمة إجراء التغيير اليوم قد يواجه بعض المستخدمين صعوبات الوصول لبعض المواقع بسبب عدم إستعداد مزودي خدماتهم "شركات الإنترنت" للتغيير وسيتعين على مزودي الخدمة تعطيل (DNSSEC) ثم تثبيت المفاتيح الجديدة وإعادة تشغيل (DNSSEC) الذي يعتبر نظام يخزن معلومات تتعلق بأسماء نطاقات الإنترنت في قاعدة بيانات لا مركزية على الإنترنت.

ولفت المصدر إلى أن قسم تحليل البيانات بالمنظمة بين أن أكثر من 99 بالمائة من المستخدمين الذي تعمل محللاتهم على التصديقات لن يتأثروا بعملية استبدال مفتاح التشفير (KSK).

سبـأ
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