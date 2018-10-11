إحصائية أمنية: ضبط 243 قضية جنائية بأمانة العاصمة

صنعاء - سبأ :

ذكرت إحصائية أمنية ان عدد القضايا الجنائية المضبوطة في امانة العاصمة خلال الاسبوع الأول من الشهر الجاري بلغت 243 قضية .





وبينت الإحصائية الأسبوعية الصادرة عن أمن العاصمة تمكن رجال الأمن في المناطق الأمنية ومراكز الشرطة من كشف ملابسات وغموض 13 قضية جنائية كانت مجهولة في الفترة السابقة وتم ضبط مرتكبيها، بالأضافة إلى ضبط 14 شخصا من المطلوبين للأمن والقضاء .

وفي مجال مكافحة جرائم السرقة فقد تم ضبط 38 قضية تسع منها سرقة من على السيارات ، وثلاث من محلات ، وثلاث سرقة بالإكراه و 3 قضايا سرقة منازل ، في حين تم إستعادة ثلاث سيارات كانت مسروقة .



وحسب الإحصائية انخفضت الجرائم الواقعة خلال الاسبوع الأول من هذا الشهر بعدد 100 قضية مقارنة بالجرائم التي حدثت الاسبوع الذي قبله ، في مؤشر واضح لنجاح الإجراءات الأمنية والانتشار الأمني الذي تنفذه ادارة أمن العاصمة .

وكانت قيادة أمن العاصمة نفذت اليوم نزولا ميدانيا للمناطق الأمنية و مراكز الشرطة ، للإطلاع على مستوى الجهوزية الأمنية ، كما عقد اجتماعا موسعا لمدراء المناطق الأمنية بالعاصمة ، ترأسه العميد الركن معمر هراش مدير أمن العاصمة ، نوقش فيه القضايا المتعلقة بالعمل الأمني ، و آلية التعاطي مع شكوى و بلاغات المواطنين .

[11/أكتوبر/2018]سبـأ