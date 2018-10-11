[11/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :
أدانت وزارة الصحة العامة والسكان استمرار تحالف العدوان في قصف المواطنين بمديريتي الدريهمي والتحيتا بمحافظة الحديدة.
واستنكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إستهداف طيران العدوان لمزارع ومنازل المواطنين في الدريهمي والتحيتا ومناطق متفرقة من المحافظة وقتل الأطفال والنساء والشيوخ .. مشيرة إلى أن هناك أنباء عن سقوط العشرات ما بين شهداء وجرحى.
وأوضح البيان أن طيران العدوان يمنع دخول وخروج سيارات الإسعاف لإسعاف الجرحى إلى جانب استهدافه لأي شيء يتحرك بالمنطقة حتى المسعفين والمتطوعين الذين يسعون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
ودعت الوزارة المنظمات الأممية والدولية وفي المقدمة الصليب الأحمر الدولي الإضطلاع بالمسؤولية في التحرك لإسعاف الجرحى ونقلهم لمستشفيات المديريات المحيطة أو إلى مدينة الحديدة.
وحمل البيان المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة ومنظماتها ومجلس الأمن مسؤولية ما يحصل في اليمن دون أن يكون لها دورا فعليا أو صوتا مسموعا تجاه اختراقات القوانين التي وضعتها هي وإنتهاكاتها لمواثيق حقوق الإنسان.
سبـأ