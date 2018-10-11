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آخر تحديث: الخميس، 11 - أكتوبر - 2018 الساعة 08:53:00م
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رئيس الوزراء يزور السفير نجيب عبيد للاطمئنان على صحته
[11/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :

زار رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، ومعه نائبه لشئون الأمن والدفاع اللواء جلال الرويشان ووزيري الخارجية المهندس هشام شرف والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، اليوم رئيس الدائرة القانونية بوزارة الخارجية السفير الدكتور نجيب عبيد، للاطمئنان علي صحته .

وأعرب الزائرون عن تمنياتهم للسفير عبيد الصحة والعافية وتجاوز الوعكة الصحية التي المت به.

وأشادوا بالأدوار الدبلوماسية التي اضطلع بها السفير عبيد سواء في إطار دوائر وزارة الخارجية أو أثناء قيادته لسفارات اليمن في عدد من الدول وأخرها سفيرا في مملكة هولندا وتمثيله المسئول لمصالح وطنه وشعبه.

ونوهوا بمهنية الدكتور عبيد، وكفاءته في مختلف المناصب الدبلوماسية التي شغلها خلال الفترة الماضية وحتى اليوم.

سبـأ
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