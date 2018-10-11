[11/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:
نظمت أمانة العاصمة اليوم عرس جماعي لـ20 عريسا وعروسا من منتسبي قطاع النظافة بالأمانة بدعم من صندوق النظافة تحت شعار "فرحة رغم العدوان".
وفي العرس الذي حضره وكيل الأمانة لقطاع البلديات عايض الشميري ومدير مشروع النظافة المهندس جمال جحيش .. أكد وكيل الأمانة المساعد ناجي القوسي اهتمام قيادة أمانة العاصمة بعمال قطاع النظافة والبلديات وتخفيف معاناتهم.
وأشار إلى استمرار أمانة العاصمة في تبني ودعم الأعراس الجماعية لعمال النظافة ضمن توجهات قيادة الأمانة.
بدوره أوضح مدير صندوق النظافة بالأمانة محمد شرف الدين، أن تنظيم العرس الجماعي لعدد من عمال النظافة بالتعاون مع نقابة عمال البلديات، يأتي عرفانا بجهودهم في الحفاظ على نظافة شوارع وإحياء الأمانة.
وثمن دعم قيادة أمانة العاصمة لعمال وصندوق النظافة وحرصها على تذليل الصعوبات التي تواجه الصندوق.
فيما نوه رئيس نقابة عمال البلديات بالأمانة محمد المرزوقي، بدعم قيادة أمانة العاصمة لعمال النظافة.
حضر الاحتفال مدير مكتب الزراعة بالأمانة إبراهيم شرف الدين، ونائب مدير مشروع النظافة محمد جارالله ومدراء مناطق النظافة بالمديريات.
سبأ