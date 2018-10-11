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آخر تحديث: الخميس، 11 - أكتوبر - 2018 الساعة 08:53:00م
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نفذ سلاح الجو المسير ووحدة المدفعية بالجيش واللجان الشعبية اليوم عملية مشتركة على عدة مواقع لمرتزقة العدوان الأمريكي السعودي في فرضة نهم .
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن القضاء على التهديدات الإرهابية في سورية يشكل أولوية.. مشيراً إلى أن اتفاق سوتشي حول إدلب الذي تم التوصل إليه في السابع عشر من الشهر الماضي يجري تطبيقه.
مجلس الوزراء يناقش التحديات الاقتصادية ويؤكد على سرعة تدشين خدمة الريال موبايل
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، التحديات الاقتصادية والإمكانيات المتاحة للحد منها وخاصة ما يتصل بوقف تدهور قيمة العملة الوطنية وانعكاساته المباشرة على الجوانب المعيشية للمواطنين.
مايو يفوز على الشعب في بطولة ثلوج السقاف
حقق فريق 22 مايو فوزاً بشق الأنفس على منافسه الشعب بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم على ملعب نادي الوحدة ضمن الجولة الرابعة لبطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم.
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لقاء قبلي بريف إب يؤكد أهمية الاستمرار في رفد الجبهات
[11/أكتوبر/2018]
إب -سبأ:

أكد أبناء عزلة بني مدسم بمديرية ريف إب أن جرائم العدوان وسياسة التجويع التي يمارسها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني لن تزيدهم إلا قوة وصلابة وتماسكا وتوجها للجبهات .


وأكدوا خلال لقاء قبلي اليوم أن ارتفاع الأسعار وارتفاع سعر الصرف وتوقف صرف مرتبات الموظفين، بعد نقل البنك المركزي من صنعاء يمثل حربا إقتصادية ممنهجة يقوم بها تحالف العدوان بهدف تجويع اليمنيين وإخضاعهم للوصاية الخارجية .

وأشار بيان صادر عن اللقاء إلى أهمية الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره .. لافتا إلى ضرورة إدراك اليمنيين بمخططات قوى العدوان وأطماعه في نهب ثروات البلاد وخيراته .

سبأ
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