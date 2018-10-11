لقاء قبلي بريف إب يؤكد أهمية الاستمرار في رفد الجبهات

إب -سبأ:

أكد أبناء عزلة بني مدسم بمديرية ريف إب أن جرائم العدوان وسياسة التجويع التي يمارسها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني لن تزيدهم إلا قوة وصلابة وتماسكا وتوجها للجبهات .



وأكدوا خلال لقاء قبلي اليوم أن ارتفاع الأسعار وارتفاع سعر الصرف وتوقف صرف مرتبات الموظفين، بعد نقل البنك المركزي من صنعاء يمثل حربا إقتصادية ممنهجة يقوم بها تحالف العدوان بهدف تجويع اليمنيين وإخضاعهم للوصاية الخارجية .



وأشار بيان صادر عن اللقاء إلى أهمية الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره .. لافتا إلى ضرورة إدراك اليمنيين بمخططات قوى العدوان وأطماعه في نهب ثروات البلاد وخيراته .

[11/أكتوبر/2018]سبأ